Heitor foi o nome mais registrado em Cotia em 2020. Foto: Agência Saúde





Heitor, Arthur, Miguel e Alice foram os nomes mais registrados em Cotia em 2020, de acordo com levantamento do portal de Transparência do Registro Civil da Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais).





O ranking deste ano marcou o retorno dos nomes simples ao topo da lista, ultrapassando os nomes compostos. Em 2019, Maria Eduarda, Davi Lucca, Maria Clara e Enzo Gabriel lideravam os registros. Apenas Arthur permaneceu entre os primeiros.





De acordo com a Arpen, o levantamento reuniu dados de todos os 7.660 Cartórios de Registro Civil dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, que formaram uma base de mais de 24 milhões de registros realizados na última década.

Confira abaixo a lista com os 50 nomes mais registrados em Cotia em 2020

1 - Heitor (57)





2 – Arthur (54)





3 – Miguel (52)





4 – Alice (47)





5 – Laura (42)





6 – Gael (42)





7 – Lorena (39)





8 – Heloísa (38)





9 – Davi (37)





10 - Gabriel (35)





11 – Theo (32)





12 – Lorenzo (28)





13 – Helena (28)





14 – Valentina (27)





15 – Júlia (24)





16 – Samuel (24)





17 – Sophia (24)





18 – Bernardo (23)





19 – Manuella (22)





20 – Pedro (21)





21 – Guilherme (21)





22 – Elisa (20)





23 – Pietro (20)





24 – Lucas (20)





25 – Manuela (19)





26 – Matheus (18)





27 – João Pedro (17)





28 – João Miguel (16)





29 – Maria Eduarda (16)





30 – Daniel (15)





31 – Noah (15)





32 – Cecília (15)





33 – Pedro Henrique (14)





34 – Nicolas (14)





35 – Rebeca (13)





36 – Eloa (13)





37 – Enzo (13)





38 – Lavínia (12)





39 – Ravi (12)





40 – Maitê (12)





41 – Sofia (12)





42 – Rafael (12)





43 – Maria Clara (12)





44 – Enzo Gabriel (12)





45 – Felipe (11)





46 – Davi Lucca (11)





47 – Maria Luíza (11)





48 – Liz (11)





49 – Mariana (11)





50 – Maya (11)