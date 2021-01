Chuva intensa provoca alagamentos em Cotia nesta terça-feira (12)

Temporal

O bairro Jardim Leonor foi novamente castigado; via que dá acesso à Raposo Tavares, próximo à entrada do bairro Outeiro de Passárgada, ficou intransitável; confira os vídeos.

Bairros e vias ficaram completamente alagados. Foto: Reprodução





A intensa chuva que atingiu Cotia na tarde desta terça-feira (12) causou alagamentos em diversos pontos da cidade. O bairro Jardim Leonor foi um dos mais prejudicados.





Motoristas também tiveram dificuldades em acessar a Rodovia Raposo Tavares pela Estrada Acácio Antônio Batista, na altura do km 36.





Morador do Leonor, Gilson Nunes, que é professor de karatê, flagrou em vídeo o momento em que a água se arrastava intensamente pela rua Exacta, próximo ao Pátio Cotia. “Que absurdo! Realmente, uma chuva impressionante”, disse.





Toda vez que chove um pouco mais forte, o bairro é castigado pela chuva, assim como no início da avenida Lyons, que também fica toda alagada.





Já próximo à entrada do bairro Outeiro de Passárgada a situação não era diferente. O motorista Rodolfo Araújo não conseguiu atravessar a Estrada Acácio Antônio Batista para acessar a Raposo.





“Eu estava pensando em fazer acesso por esse caminho, mas quando eu vi a situação, virei e peguei a Raposo Tavares. Já estava ficando perigosíssimo ali”, relatou.





A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cotia para saber se tiveram mais pontos alagados após a chuva desta terça e também se há algum plano de ação para combater e prevenir as enchentes. Assim que houver retorno, será acrescentado no texto.