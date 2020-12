VÍDEO: Câmera flagra momento em que homem furta pertences de dentro de um veículo em Cotia

Polícia

Crime aconteceu na tarde de domingo (20) em frente a Policlínica do Portão





Vítima levou as imagens para a polícia nesta quarta-feira (23)





Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem furta objetos de dentro de um veículo no Jd. Maria Tereza, em frente a Policlínica do Portão, em Cotia. O crime aconteceu no último domingo (20). [Veja o vídeo abaixo]

















Nas imagens, é possível ver um homem se aproximando do veículo por volta das 5h42. Ele vem pela lateral da rua, passa pelo carro e dá uma olhada pelo vidro. Segundos depois, ele volta e fica parado na calçada, tentando disfarçar. Observa como está o movimento na rua, fica de frente para o carro, se debruça sobre a porta e efetua o primeiro furto.





Às 5h45, ele desaparece das imagens. Um minuto depois, ele volta, abre a porta do carro e pega mais pertences. O alarme dispara, mas não fecha os vidros. Toda a ação levou cinco minutos.





Segundo o proprietário do veículo, que estava na casa de um amigo no momento, foram furtados um aparelho celular e uma carteira com cartões e documentos pessoais. Já com as imagens em mãos, a Polícia Civil vai investigar o caso.