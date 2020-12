Cotia: GCM prende casal que transportava drogas e encontra crianças em casa com mais entorpecentes

GCM

Prisão em flagrante aconteceu em Caucaia do Alto; ao todo, foram apreendidos 216 pinos de cocaína, 346 papelotes de maconha e mais de mil pedras de crack



Foto: Reprodução /Facebook da GCM

Um casal que transportava drogas na região central de Caucaia do Alto foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia na noite desta segunda-feira (30/11). Segundo a GCM, o homem e a mulher estavam em um veículo VW Santana de cor vermelha e tentaram fugir da viatura quando foram avistados. Abordados, a passageira, ao descer do carro, arremessou um pacote com pinos de cocaína e pedras de crack. Ambos foram levados para a Cadeia Pública de Cotia, onde aguardam julgamento.





Antes de efetuar a prisão, os agentes foram até a residência do casal, onde encontraram mais drogas e também e duas crianças, uma de nove e outra de quatro anos de idade, em condições de abandono. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças ficaram na casa de uma tia materna, segundo a GCM.





Ao todo, foram apreendidos 216 pinos de cocaína, 346 papelotes de maconha, 1.090 pedras de crack e R$ 228 em dinheiro, além do veículo que se encontrava com o documento irregular.





Segunda prisão em 10 dias





Há dez dias, a GCM efetuou outra prisão parecida em Caucaia do Alto. Na ocasião, a equipe de segurança abordou um veículo suspeito no bairro do Jd. das Oliveiras e encontrou, junto com um casal, 25 papelotes de cocaína.





Ao se dirigirem à casa dos suspeitos, os agentes encontraram mais centenas de papelotes de cocaína e 15 porções de maconha. Assim como o caso narrado acima, duas crianças estavam sozinhas na residência e foram encaminhadas aos cuidados de uma tia.