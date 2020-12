EXCLUSIVO: Dr. Castor deve editar decreto para tomar posse da Prefeitura de Cotia

Destaque

Em entrevista ao Cotia e Cia, presidente da Câmara Municipal disse que medida pode ser formalizada nesta terça-feira (15)

O presidente da Câmara Municipal de Cotia, Dr. Castor Andrade, disse ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (14/12) que deve editar um decreto legislativo e uma ata de posse para assumir a Prefeitura de Cotia. Segundo o parlamentar, essa medida deverá ser adotada nesta terça-feira (15/12).





"Pelo regimento da casa [legislativa], eu terei que editar um decreto legislativo e uma ata de posse, e aí assumir a prefeitura. Eu estou lendo a decisão judicial para que possamos juntos, com o nosso jurídico, tomar as medidas cabíveis necessárias", declarou.





A mudança temporária de cadeira da prefeitura acontece em razão da decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), dessa quinta-feira (10/12), que pediu o afastamento do prefeito Rogério Franco do cargo. Franco está cassado em segunda instância por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2016. Ainda cabe recurso.





Na noite de sexta-feira (11/12), o Cotia e Cia publicou, com exclusividade, uma matéria sobre o assunto. Como o vereador Dr Castor estava ausente, quem assumiu a prefeitura foi o vice-presidente da câmara, o vereador Eduardo Nascimento. A notícia, embasada na lei orgânica municipal e no regimento interno da casa legislativa, foi alvo de ataques de Franco e de parte do governo municipal, dizendo que era 'fake news'.





Ao Cotia e Cia, Castor afirmou que estava de fato viajando e que tomou conhecimento hoje da decisão judicial. " Cheguei no sábado à noite de viagem. Hoje, nós vamos dar toda formalidade, não adianta correr agora, tem que fazer tudo dentro da lei."





Ao contrário da decisão judicial e do vereador Dr. Castor, Rogério Franco disse no sábado (11) que continuava prefeito de Cotia, e que o fato do parlamentar Eduardo Nascimento assumir a prefeitura não tinha 'validade jurídica'.





