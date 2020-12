Denarc apreende vasos com pés de maconha no centro de Cotia

Policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Entorpecentes do Denarc, após trabalho de investigação, e na posse de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, localizaram quatro endereços utilizados para cultivo de maconha e processamento de THC, nesta terça-feira (15).

Foram dois endereços na capital, um em Cotia e outro em Juquitiba, sendo presos quatro indivíduos componentes da organização criminosa.

Na Avenida Odair Pacheco Pedroso no centro de Cotia, os agentes encontraram quatro vasos com pés de maconha e 03 frascos com óleo de THC.





No total, somando as drogas encontradas na capital e em Juquitiba foram apreendidos aproximadamente 1200g de maconha e 9850g de óleo de tetrahidrocanabinol (THC), além de toda a estrutura utilizada nos laboratórios.





Os fatos foram apresentados no Denarc, onde todo o material foi apreendido e os indivíduos foram autuados em flagrante.