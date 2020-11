Rogério Franco (PSD) é reeleito prefeito de Cotia

Eleições 2020

Com uma margem apertada, candidato a reeleição venceu as eleições 2020.





O candidato a reeleição Rogério Franco (PSD) foi reeleito neste domingo (15), para ser o prefeito da cidade até 2024.

Com uma margem bem apertada, Franco venceu a eleição com uma diferença de 6 mil votos comparado ao segundo colocado Welington Formiga (PSB). Veja abaixo o resultado final para prefeito:

- Rogério Franco PSD 49,30% 57.059 votos

- Welington Formiga PSB 44,72% 51.749 votos

- Dr. Silvio Cabral PSOL 2,66% - 3.073 votos

- Marcel Muscat PSL 2,04% - 2.362 votos

- Zé do Boné PT 1,11% - 1.284 votos

Mandato atual cassado:

Há dois dias do pleito, Franco teve seu mandato cassado em 2ª instância pelo TRE-SP, porém o colegiado não impediu de Rogério ser candidato nessas eleições. A decisão cabe recurso, com isso o prefeito mesmo com a condenação permanece no cargo até o fim do primeiro mandato e depois assume sua segunda gestão caso não haja nenhum outro empecilho jurídico.