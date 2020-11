Jornalista Neto Rossi será o novo colaborador do Cotia e Cia

Jornalismo

Neto, que já trabalhou em outros veículos de comunicação da região, entre eles, O Repórter Regional e Folha de Cotia, será o novo repórter do Cotia e Cia a partir da próxima semana.

Jornalista Neto Rossi. Foto: Fábio Teixeira

A partir da próxima semana, o Cotia e Cia passa a ter um novo colaborador. O jornalista Neto Rossi, que já passou por alguns veículos de comunicação da região, como O Repórter Regional, Revista Circuito e Folha de Cotia, contribuirá com o jornal. Neto trabalha como jornalista há nove anos e tem como especialidade reportagens de cunho investigativo.

“Será um enorme prazer trabalhar para um veículo como o Cotia e Cia, que tem credibilidade já há muitos anos. Darei o meu melhor para manter a essência crítica do jornal”, disse.

Neto começou no jornalismo em 2011, quando estava no segundo ano da faculdade. Trabalhou por três anos no jornal Brasil de Fato, em São Paulo, onde adquiriu bastante experiência.

“Cobri todas as manifestações de Junho de 2013 em São Paulo e também os principais casos de chacinas nas periferias paulistas”, relembra.

Em Cotia, foi repórter do Cotia Todo Dia, da Revista Circuito, Folha de Cotia e O Repórter Regional. Neto também é colaborador da Ponte Jornalismo, veículo que aborda temas como Direitos Humanos e violência do Estado.

Reportagens sobre o suposto superfaturamento do kit merenda, dos salários atuais de médicos que não trabalham mais no município e de denúncias envolvendo o Hospital de Campanha de Cotia foram trazidas por ele.

No cenário político, ele também deu o furo do apoio do então candidato a prefeito, Quinzinho Pedroso, ao candidato não eleito, Welington Formiga, notícia que virou um dos principais assuntos da cidade na ocasião.

Para o jornalista Rudney Oliveira será uma grande oportunidade para os leitores que acompanham a mais de 8 anos o site "Será uma oportunidade única dos leitores estarem ainda mais informados com o que acontece na região com um jornalista que tem bagagem, experiência e ética" disse.