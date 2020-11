Homem é preso após perseguição policial no KM 30 da Raposo Tavares em Cotia

Polícia

Um homem foi preso após perseguição policial na rodovia Raposo Tavares em Cotia. A perseguição teve início por volta das 21h desta quarta-feira, 25, na Av. Dep. Jacobe Salvador Zveibil e terminou na altura do 30km, na Granja Viana, em Cotia.





De acordo com a PM, policiais faziam o patrulhamento pela Avenida Eliseu de Almeida quando desconfiaram do motorista de uma caminhonete Toyota Hilux, de cor preta, que havia passado em alta velocidade no farol vermelho.





Alguns metros adiante, os militares deram ordem de parada ao motorista, que não obedeceu e fugiu. Com isso, as viaturas começaram a perseguir o veículo.





Em alta velocidade, o suspeito, inicialmente, passou a percorrer algumas ruas e avenidas da região do Portal do Morumbi. Depois, retornou para o Butantã e acessou a Rodovia Raposo Tavares. Durante a perseguição, o criminoso bateu a Hilux em outros veículos e até atropelou um motociclista, que precisou ser socorrido ao PS Next Francisco Morato.





A vítima não sofreu lesões graves e o estado de saúde dele é estável. O suspeito colidiu também contra um carro modelo Palio, que era ocupado por um casal. Somente a mulher teve ferimentos, que foram leves e, com isso, não precisou ser socorrida ao Hospital.





A Polícia Rodoviária, outras equipes da PM e helicóptero Águia 15 foram acionados para evitar a fuga do suspeito. Ainda durante a perseguição, o criminoso atirou contra uma das viaturas, mas não conseguiu atingir ninguém.





A fuga terminou somente na altura do quilômetro 30, em Cotia, município. Ao se ver sem escapatória, o homem desceu do carro e se rendeu. Com ele, uma pistola ponto 40 foi encontrada e apreendida.





A arma estava com a numeração suprimida e tinha um brasão da PM. O suspeito confessou a Polícia que comprou a pistola na praça da sé, e que usava para própria segurança.





O criminoso já teve passagem por tentativa de homicídio e roubo, mas não era procurado da Justiça. A caminhonete Toyota Hilux, de cor preta, está registrada no nome da mãe do suspeito e também foi apreendida.





Tanto o carro quanto o acusado foram encaminhados ao DP Central de Cotia, onde o caso deve ser investigado.





As informações são do Igor Calian, no 1º Jornal da Band.