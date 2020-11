Cassação de Rogério Franco repercute na mídia nacional

Eleições 2020

Ainda na noite de ontem Rogério Franco conseguiu na justiça uma liminar que proibia que a oposição usasse o termo "cassado" para falar dele, porém, tal liminar foi derrubada na tarde desta sexta-feira (13).



Como os juízes não votaram pela inelegibilidade dos réus, a campanha para reeleição continua e o candidato está apto para ser votado. Apesar disso advogados da oposição entraram com o pedido de indeferimento da candidatura de Franco.

Nesta sexta-feira (13), vários sites repercutiram a cassação do atual prefeito de Cotia Rogério Franco (PSD), entre eles o portal da Record TV e portal de notícias da Rede Globo G1. Veja abaixo:O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou, em votação realizada na noite de quinta-feira (12), a cassação dos mandatos do prefeito de Cotia, Rogério Cardoso Franco (PSD), e do vice dele, Almir Rodrigues da Rocha, por abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2016.Rogério Franco (PSD) é candidato a reeleição a cidade neste ano, ao lado de uma nova vice de chapa, Ângela Maluf (PV).A cassação dos mandatos atuais ocorreu em votação realizada por modelo virtual e ocorreu por maioria de votos. Os juízes do TRE não mantiveram, porém, a inelegibilidade de ambos por 8 anos, que havia sido determinada pelo juiz de 1ª instância.Cabe recurso da decisão para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A reportagem do G1 pediu a posição de Franco e da Rocha sobre a decisão, e aguarda retorno.Em 2017, quando a Justiça Eleitoral anunciou a cassação do mandato de ambos pela primeira vez. Franco e Rodrigues negaram as acusações e afirmaram que continuariam nos cargos aguardando o julgamento de recursos que ingressaram contra a decisão.