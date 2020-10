Sindicato solicita retirada da suspensão de férias para os servidores de Cotia

Destaque

Está em vigor um decreto que suspende as férias de servidores da saúde, segurança, assistência social e serviço funerário.





O Sintrasp protocolou na última quarta-feira (21), um ofício que pede a revogação da determinação de suspensão de férias dos Servidores da Saúde, Segurança Pública, Assistência Social e Serviço Funerário da cidade de Cotia.





Segundo o sindicato dos servidores públicos os trabalhadores desde o início da pandemia vêm se esforçando para cumprir suas tarefas. No entanto, com a diminuição do número de internados e fechamento dos hospitais de campanha, entende-se a necessidade de retomada das programações de férias.





Desde o início da pandemia está em vigor um decreto que suspende as férias desses servidores.