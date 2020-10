Feiras noturnas no município de Cotia retornam nesta sexta-feira (16)

Por enquanto a área de alimentação funcionará com restrições, o consumo não poderá ser feito no local.

A partir desta sexta-feira (16), as feiras noturnas voltam a abrir em Cotia. As sextas-feiras a feira noturna é em Caucaia do Alto, às quartas em frente a prefeitura de Cotia e nas quintas, na Granja Viana.

Se você se animou em ir comer um pastel de feira, saiba que por enquanto a área de alimentação funcionará com restrições, o consumo não poderá ser feito no local.