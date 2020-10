Eleições 2020: PT de Cotia expulsa filiados que são funcionários do governo municipal

Política

Partido lançou candidato próprio para as eleições de novembro.





O Partido dos Trabalhadores de Cotia decidiu expulsar da sigla os funcionários em cargos de livre nomeação no atual governo municipal.





Segundo o presidente do PT Cotia e candidato a prefeito na cidade Zé do Boné o motivo é para que não haja dúvidas " a fim de não deixar nenhum tipo de dúvida para com a sociedade cotiana, venho por meio desta informar que o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores de Cotia decidiu por meio de recolhimento de assinaturas da ampla maioria de seu dirigentes pela expulsão de todos os filiados ao PT Cotia que estão participando como funcionários em cargos de livre nomeação no atual governo municipal."





Apesar de dizer que não se trata de nenhum tipo de ataque pessoal, a decisão atinge um dos filiados mais antigos do PT de Cotia, Toninho Kalunga que já foi vereador e candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, porém, hoje é funcionário comissionado da prefeitura de Cotia e apoia o atual prefeito Rogério Franco (PSD).