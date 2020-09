Eleições 2020

A convenção partidária do PSL homologou a candidatura do advogado Marcel Muscat a prefeito de Cotia. O vice-prefeito é o Sargento reformado Oliveirinha, também do PSL.A convenção também oficializou as candidaturas da chapa de vereadores e foi realizada na noite da última quinta-feira (10), na Câmara Municipal.