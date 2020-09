Prefeitura de Ibiúna também suspende aulas presenciais até o fim de 2020

Ibiúna

A Prefeitura de Ibiúna, assim como Cotia e vargem Grande Paulista suspendeu, até o fim do ano letivo de 2020, as aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino e da Rede Pública Estadual.Segundo a municipalidade a retomada das aulas presenciais demanda cuidados especiais, visto que, entre alunos, corpo docente e funcionários em geral, somente a Rede Municipal de Ensino envolve mais de 9.800 pessoas, que pode gerar uma onda de transmissão do vírus.As aulas continuam nos moldes que estão desde que foi anunciado “Estado de Calamidade” no Município, em 24 de abril, ou seja, de forma remota. A Rede Municipal e demais sistemas deverão adotar as normas educacionais da Lei Federal 14.040, de 18 de agosto de 2020, além das diretrizes do Conselho Nacional da Educação (CNE).