Polícia apreende em Cotia ônibus com mercadorias vindas do Paraguai

Destaque

Celulares, garrafas de vinho e etiquetas da Samsung foram apreendidos.





Nessa quarta-feira (19), por volta das 8h00, Policiais Militares do 5° Batalhão de Policiamento Rodoviário apreenderam mercadorias oriundas de contrabando em Cotia. Durante patrulhamento pela Rodovia Raposo Tavares, a polícia suspeitou de um ônibus, realizando a abordagem na altura do KM 36.





Durante entrevista com o condutor, foi informado que havia no veículo grande quantidade de mercadorias oriundas do Paraguai, provenientes de contrabando.





Após uma busca minuciosa e com ajuda dos agentes da Receita Federal, juntamente com apoio de um cão farejador em vistoria ao ônibus encontraram:

297 aparelhos de Celular marca Xiaomi;

160 garrafas de Vinho;

3325 baterias de Lítio para celular;

2980 etiquetas com a marca "Samsung".





Toda a mercadoria, sem as notas fiscais, foram apreendidas pela Receita Federal e encaminhada ao pátio de Araraquara.