Mini fazenda de Caucaia do Alto reabre restaurante neste fim de semana

Caucaia

Que tal uma comida caseira caipira em um ambiente agradável?





O Bicho Mania parque fazenda que fica em Caucaia do Alto vai reabrir seu restaurante neste final de semana, segundo a direção do empreendimento o parque continua fechado para as atividades, mas quem quiser sair de casa, fica a dica.





Vale lembrar que a reabertura seguirá algumas regras como uso obrigatório de máscara, utilização de luvas descartáveis e álcool em gel (essas duas últimas cedidas pelo parque), além disso a capacidade estará reduzida a 1/3.





Quanto custa:

Adulto R$ 39,00

Crianças de 6 a 12 anos R$ 19,00

Criança de 3 a 5 anos R$ 14,00.





Menores de 2 anos não pagam.

Bebidas e sobremesas à parte.