Estado estende campanha contra gripe para todas as pessoas; Saiba onde se vacinar em cotia

Em Cotia, a vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde sem a necessidade de agendamento. É necessário usar máscara





O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo prorrogou a Campanha de Vacinação contra a Gripe até o dia 24 de julho e estendeu a vacinação para pessoas de todas as idades. Em Cotia, a vacina está sendo aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) sem a necessidade de agendamento, enquanto houver disponibilidade de doses que são enviadas pelo Governo Estadual.





Apesar da abertura da vacinação para livre demanda, a Vigilância Epidemiológica (VE) de Cotia reforçou a necessidade de que o público-alvo da campanha procure uma UBS para se vacinar. Alguns grupos prioritários ainda estão longe de chegarem à meta de imunização, que é 90%, e, com a prorrogação e envio de mais doses, ganharam a chance de se vacinarem.





De acordo com a última atualização da VE de Cotia apenas 42,63% das crianças com idade entre seis meses e menores de seis anos foram vacinadas, entre as gestantes a cobertura é ainda menor, 41,41%. Entre as puérperas (mulheres que tiveram bebê nos últimos dias) a cobertura vacinal também está baixa, 45,33%, e apenas 46,55% dos adultos, com idade entre 55 e 59 anos, se vacinaram.





No geral, a cobertura vacinal em Cotia está em 76,36%. A vacina contra a gripe não protege contra o novo Coronavírus, mas é importante que a população seja vacinada, pois evitará as chances de adoecimento e complicações ocasionadas pela Influenza.





Para ir à UBS é necessário que todos utilizem máscara e respeitem o distanciamento de pelo menos 1,5m entre as pessoas, caso haja fila.