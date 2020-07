Etec de Cotia oferece 120 vagas para cursos técnicos gratuitos

Destaque

Neste semestre não haverá vestibular, o ingresso será pela análise do histórico escolar.





O Centro Paula Souza divulgou o calendário do Vestibulinho da Escola Técnica Estadual (Etec) do 2º semestre de 2020. As inscrições do processo seletivo vão até as 15h de 21 de julho.





Todo o processo será online e os interessados em ingressar no segundo semestre de 2020 devem fazer o cadastro no site do Vestibulinho





Neste ano, não haverá prova presencial ou online. O acesso à Etec se dará pela análise do histórico escolar, respeitando as diretrizes de distanciamento social e observando as notas atribuídas antes da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).





Em Cotia, a escola oferece 120 vagas para os cursos de Administração, contabilidade e Redes de computadores.