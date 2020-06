UBS’s de Cotia passam a vacinar contra a gripe sem agendamento

Destaque

Está sendo imunizada a livre demanda do público-alvo, diariamente. Grupo de crianças, gestantes, puérperas e adultos (55 a 59 anos) estão com baixa cobertura.





A Secretaria de Saúde de Cotia, passou a disponibilizar as doses da vacina contra a gripe em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). A partir de agora, também não é mais necessário fazer o agendamento (como vinha sendo feito desde o início da campanha para evitar aglomeração nas Unidades e a disseminação do novo coronavírus). A medida foi tomada pela Vigilância Epidemiológica (VE) uma vez que o público que gera mais aglomeração (idosos) já teve a meta de cobertura alcançada. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe termina no próximo dia 30.





De acordo com números da VE, até o dia 18 de junho, apenas 38,38% das crianças (de seis meses a menores de seis anos) foram vacinadas, entre as gestantes a cobertura está em 37,21%, puérperas, 40,38%, e adultos (com idade entre 55 e 59 anos), 44,20%. No geral, a cobertura da Campanha Nacional de Vacinação em Cotia está em 73,77%, a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de pelos 90%.





Todos que fazem parte do público-alvo (veja abaixo) devem ir à uma UBS levando documento e caderneta de vacinação (no caso das crianças é obrigatória a apresentação da caderneta). “A vacina contra a gripe é uma das mais importantes desta temporada. Previne a contaminação pelo vírus Influenza, entre eles o H1N1 e H3N2, e o agravamento de doenças como pneumonia”, destacou Silvana Silva, coordenadora da VE de Cotia.





A VE reforça que todos devem estar usando máscaras, respeitar a distância de pelo menos um metro e meio (caso haja fila).





Quem deve se vacinar?





Professores das escolas públicas e privadas, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram bebê há até 45 dias), povos indígenas, adultos com idade entre 55 e 59 anos, pessoas com deficiência, idosos (a partir de 60 anos), profissionais da saúde, profissionais das forças de segurança, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens com idade entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas, caminhoneiros e profissionais de transporte (motoristas e cobradores), trabalhadores portuários e portadores de doenças crônicas (não é necessário ter prescrição específica para vacinação, apenas confirmar que faz parte de programa de doenças crônicas do SUS ou prescrição para uso contínuo de medicamento relacionado ao tratamento da doença crônica indicada).





Onde posso me vacinar?





Em qualquer Unidade Básica de Saúde de Cotia (UBS). Basta fazer parte do público-alvo, levar documento e caderneta de vacinação (no caso das crianças a caderneta é obrigatória). Todos devem estar de máscara e respeitar a distância de pelo menos um metro e meio de outras pessoas, caso haja fila.









Quando posso me vacinar?





De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (até o dia 30 de junho).