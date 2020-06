Polícia prende dupla envolvida em tráfico interestadual de drogas em Cotia

Polícia

Dupla transportava drogas para o estado da Paraíba.





Durante investigações que apuravam o tráfico interestadual de drogas, agentes da Delegacia de Polícia de Cotia (Demacro) prenderam, neste domingo (21), dois homens pelo crime de tráfico de drogas.





As investigações apontavam os suspeitos como responsáveis pelo transporte de uma remessa de drogas, que teria como destino o estado da Paraíba, mais precisamente a cidade de Campina Grande. Ainda de acordo com as investigações, eles teriam recebido documentos falsos para comprar as passagens rodoviárias sem levantar suspeitas. Ambos estavam hospedados em um imóvel localizado no bairro Jardim Stella Maris, em Cotia.









Os dois foram presos e encaminhados à Justiça.





Informações: Polícia Civil e Correio Paulista.





As drogas foram localizadas por agentes da Delegacia de Polícia da cidade, após a dupla ser abordada pela Guarda Civil Municipal e indiciada por falsificação de documentos públicos, onde foram apreendidos RGs, cartões bancários e passagens rodoviárias com nomes adulterados.