Lojas Cem de Caucaia do Alto tem fila na porta

Caucaia



Caucaianos acordaram cedo para aguardar abertura da LojaS Cem no centro.



Nesta segunda-feira (15) começa o plano "Retoma Cotia" e em Caucaia do Alto os moradores acordaram cedo para aguardarem a abertura da Loja Cem no centro do distrito. Confira as fotos enviadas pelo leitor Alex da Força.





Vale lembrar que as Lojas Cem trabalham com o sistema de carnês e com a pandemia os clientes ficaram impossibilitados de realizarem o pagamento das parcelas enquanto as lojas estavam fechadas.

Por meio do Decreto 8721/2020, a administração municipal autorizou o início de atividades nos shoppings e galerias, comércio em geral, escritórios, imobiliárias e concessionárias. Todos deverão seguir a um rigoroso critério sanitário. O desrespeito às regras acarretará o fechamento do estabelecimento e até cassação do alvará de funcionamento.Os shoppings e galerias poderão funcionar 4 horas por dia (das 15h às 19h), de domingo a domingo. O comércio em geral, escritórios, imobiliárias e concessionárias podem abrir 4 horas por dia (das 9h às 13h), de segunda a sábado. As atividades comerciais no Mercado Municipal acontecerão de segunda a sábado, das 9h às 18h, domingos e feriados, das 8h às 13h. Todos deverão impedir o acesso de pessoas sem máscaras e todos os colaboradores também são obrigados a utilizar a proteção.O decreto também obriga estes estabelecimentos a disponibilizarem álcool gel para os clientes, limitar o acesso de pessoas a 20% de sua capacidade e garantir o distanciamento de pelo menos 2 metros de distância entre as pessoas. Cartazes com orientações preventivas contra o contágio e a disseminação da Covid-19 deverão ser afixados em locais visíveis.O decreto também autoriza a realização de cerimônias em templos religiosos, mas veda a aglomeração de pessoas na entrada e saída, obriga o uso de máscara durante toda a celebração e a disponibilização de álcool gel e o controle de pessoas para que haja distância de pelo menos 2 metros entre os participantes da cerimônia.Os estabelecimentos comerciais e escritórios deverão limitar o número de trabalhadores por turno para o mínimo necessário para desenvolvimentos das atividades, adotar o sistema de trabalho remoto ou domiciliar sem prejuízo à remuneração e manter com atividades remotas todos os colaboradores idosos, portadores de doenças crônicas e gestantes de risco.Todos os detalhes sobre o Plano Retoma Cotia podem ser consultados em https://cutt.ly/xy6bzCb