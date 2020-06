Faculdade de Cotia vira ponto de coleta de sangue para ajudar hemocentros

Nos dias 18 e 19 de junho, das 9h às 15h, a Estácio Cotia, localizada no Jardim da Glória em Cotia, irá se tornar um posto de coleta de sangue. A iniciativa, coordenada pela gestão do campus e pelos criadores do projeto “Amor se Doa”, tem como objetivo motivar alunos e moradores da região a irem até o campus fazerem as doações neste momento em que os hemocentros estão com os estoques baixos devido à pandemia.

A coleta, aberta ao público, será realizada na faculdade pelos profissionais de saúde do Hemocentro São Lucas. No intuito de evitar aglomerações, o projeto disponibilizou um link (clique aqui ) para que os interessados possam se inscrever com antecedência nos horários disponíveis. Durante a coleta, será disponibilizado álcool em gel e todos protocolos de segurança e recomendações de distanciamento e controle de infecção serão respeitados.





Adriano Oliveira e Tiago Borba, criadores do “Amor se Doa”, contam que o projeto, que começou como um trabalho de faculdade, hoje conta com identidade visual própria, páginas nas redes sociais, apoio de grandes empresas e uma rede de voluntários que cresce dia após dia. “As doações são organizadas em grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram e na própria Estácio, local de onde sai todos os meses um ônibus gratuito cedido pela instituição para levar os voluntários aos pontos de coleta”, explica Borba.









Podem doar sangue pessoas que tenham entre 18 e 69 anos desde que a 1° doação tenha sido feita até os 60 anos. Se for menor de idade com 16 ou 17 anos é necessário a autorização do responsável. Se o voluntário estiver gripado, resfriado e com febre, a doação só poderá ser realizada após 7 dias do término dos sinais desses sintomas. É importante lembrar que o cidadão não pode estar em jejum prolongado nem ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas 4h.









Serviço:

Evento: Doação de Sangue – Estácio Cotia

Data: 18 e 19 de junho

Horário: Das 9h às 15h

Local: Rua Howard Archibaldi Acheson Junior, 393, no Jardim da Glória