Governo de SP pode anunciar avanço para fase amarela da flexibilização do comércio na Grande SP

Números mostram queda nas taxas de ocupação de leitos da capital e cidades da grande SP.

Última atualização do Plano São Paulo.



A capital paulista e a região metropolitana de São Paulo devem avançar para a fase amarela de flexibilização econômica do Plano São Paulo. O anúncio pode ser realizado na próxima sexta-feira (26) pelo governador João Doria (PSDB).





De acordo com Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, a capital paulista e Grande São Paulo tiveram melhoras da taxa de ocupação dos leitos de internação, com "taxas negativas", que indicam regressão da doença. "Os números que eu citei é fácil visualizar que são puxados pela melhora das taxas de internação na capital e na Grande São Paulo. São taxas negativas já hoje. O alto número de população nessas regiões impacta fortemente os índices do estado."





Questionado se a progressão deve ocorrer na próxima semana, ele confirmou. "A nossa expectativa, acompanhando até a próxima sexta-feira, é que aqui na Grande São Paulo e na capital a gente possa seguir com essa melhora", afirmou.





No entanto, a decisão só será tomada após a análise completa dos dados. "Não consigo cravar porque nós teremos que ver os números do fim de semana até quarta-feira", disse.





Vale lembrar que Cotia, assim como as demais cidades da Grande SP está na fase laranja da retomada da economia.









Informações: G1.