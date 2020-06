Cotia e Cia estreia programa "Momento Empresarial" nesta segunda (1)

Momento Empresarial

Programa vai ao ar todas as segundas-feiras a partir das 18h.

Denílson Moura (Contabiline) e Rudney Oliveira (Cotia e Cia)





A partir desta segunda-feira (01), o jornalista Rudney Oliveira e o contador Denílson Moura estreiam um programa semanal focado no público empresarial, o "Momento Empresarial" vai ao ar no Facebook do Cotia e Cia em nosso canal do You Tube e aqui no site Cotia e Cia.





O objetivo do programa é discutir ideias para retomada da economia na pós-pandemia, dicas para pequenos, médios e grandes empresas, além de auxiliar pessoas que ainda não tem um CNPJ, mas que já empreende.







Para assistir ao programa basta acessar nosso Facebook ou You Tube toda segunda-feira a partir das 18h, caso você esteja lendo essa notícia no horário do programa poderá assistir aqui neste link mesmo.