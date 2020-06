Churrascaria da Granja Viana consegue liminar para reabrir

Granja Viana

Segundo o estabelecimento, o público será reduzido e todas as normas de segurança preconizadas pela Anvisa e OMS serão cumpridas à risca.





Com base em uma liminar judicial em segunda instância, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Churrascaria Gramado Grill, localizada na altura do km 26,5 da rodovia Raposo Tavares, na Ganja Viana em Cotia, volta a abrir as portas para atender o público a partir desta quinta-feira (4).





A decisão, que ainda cabe recurso, se baseia em argumento já usado por outros estabelecimentos do ramo da gastronomia instalados às margens de rodovias como Régis Bittencourt, Dutra e Anhanguera, que visa atendimento necessário aos viajantes, caminhoneiros e outros profissionais que precisam se deslocar durante a pandemia do Covid-19.





A liminar permite que o restaurante abra com público reduzido para evitar as aglomerações. E com todos as normas de segurança previstas pela Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Organização Mundial de Saúde (OMS).





Inicialmente a casa será aberta apenas para almoço, das 11h às 15h. De acordo com Sedenir Milan, gerente do Gramado, para a reabertura, as recomendações serão seguidas à risca. “Os protocolos de limpeza e higienização, além de mantidos, foram reforçados para cumprir as normas da OMS e todos os colaboradores usarão máscaras."





Todas as mesas terão distanciamento maior. Dispensers de álcool em gel serão disponibilizados tanto para os colaboradores como para os clientes.





Segundo o advogado Restaurante doutor Cesar Bianco. “Já havia um decreto federal que permitia a abertura, entramos com a liminar para garantir um respaldo legal”, disse.





O restaurante Gramado Grill fica na Rodovia Raposo Tavares, Km 26,5 (sentido interior).