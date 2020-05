Nesta semana, Cotia terá dois dias de drive-thru de vacinação contra a gripe

Destaque

A ação acontecerá em três pontos da cidade e é programada à medida que o Estado libera novas doses da vacina para o município





A Secretaria de Saúde de Cotia vai realizar dois dias de drive-thru de vacinação contra a gripe nesta semana: na quarta-feira (27) e quinta-feira (28) em frente à Prefeitura, no Shopping Granja Vianna e Caucaia do Alto, as senhas começarão a ser distribuídas às 8h. A vacinação é programada de acordo com a disponibilidade de doses enviadas pelo Governo do Estado. Estão sendo vacinadas apenas as pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha (veja abaixo) que estiverem de carro.





Será necessário apresentar documento que comprove que faz parte do público-alvo da campanha e a população recebe a dose da vacina sem precisar descer do veículo, portanto, a orientação é para que só sejam levadas crianças que tenham condições de receber a dose no colo do responsável. Todos os ocupantes do veículo deverão estar de máscaras A vacina contra a gripe não protege do novo Coronavírus, portanto, a população deve seguir com os cuidados preventivos como o afastamento social, lavar bem as mãos com frequência, usar máscaras, entre outros.









Quem deve se vacinar?





Todas as pessoas que fazem parte do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde devem receber a vacina contra a gripe. Fazem parte do grupo prioritário: Professores das escolas públicas e privadas, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram bebê há até 45 dias), povos indígenas, adultos com idade entre 55 e 59 anos, pessoas com deficiência.





Também estão sendo vacinadas as pessoas idosas (a partir de 60 anos), profissionais da saúde, profissionais das forças de segurança, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens com idade entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas, caminhoneiros e profissionais de transporte (motoristas e cobradores), trabalhadores portuários e portadores de doenças crônicas (não é necessário ter prescrição específica para vacinação, apenas confirmar que faz parte de programa de doenças crônicas do SUS ou prescrição para uso contínuo de medicamento relacionado ao tratamento da doença crônica indicada).





De segunda a sexta-feira, as Unidades Básicas de Saúde Assa, Atalaia, Caucaia do Alto e a Policlínica participam da campanha de vacinação mediante agendamento pelo telefone 4243-2017 (das 8h às 17h).