Em 24h Cotia confirma mais seis mortes por covid-19

Destaque

Número de mortes quase dobraram em apenas 11 dias.





No boletim epidemiológico desta sexta-feira (15) a secretaria de saúde de Cotia informou que contabiliza 42 mortes confirmadas por causa do novo coronavírus, ontem (14) eram 36. Ainda são investigados outros 13 óbitos.





Com esses números, Cotia tem uma taxa de letalidade de 9%.





O número de infectados também teve alta, passando de 444 para 462 nas últimas 24 horas. Há na cidade 110 pacientes internados, entre suspeitos e confirmados com a doença.





Os dados foram atualizados as 7h desta sexta-feira (15), apesar da discrepância entre o horário da atualização dos dados e o horário da publicação do boletim a Prefeita diz que "desde o dia 1º de abril, a Prefeitura de Cotia divulga os dados relacionados à Covid-19 no município em tempo real".





Quem analisa o gráfico alimentado pelo Cotia e Cia, com dados da Prefeitura de Cotia observa uma "queda" no número de altas-hospitalares entre os dias 6 e 12 de maio, questionada a municipalidade isse que "A VE [Vigilância Epidemiológica] fez uma correção, pois estavam contabilizando altas hospitalares gerais, bem como internações, ou seja, casos que não eram considerados suspeitos de Covid-19. foi passado um filtro e, a partir de agora, conseguiu-se contabilizar apenas os casos suspeitos e/ou confirmados. Estes números agora refletem apenas os casos suspeitos e/ou confirmados para Covid-19."

Veja o gráfico com todos os dados abaixo: