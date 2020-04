Sobe para 139 o número de infectados por Covid-19 em Cotia

Destaque

Números de internados subiu de 101 na sexta (24) para 117 neste domingo.









O número de óbitos na cidade se manteve em 12, porém o número de óbitos com suspeita de covid-19 caiu de 10 para 6.



Há ainda 117 pacientes internados em investigação, ou seja, que aguardam resultados de exames.



A notícia boa é que 104 pacientes já tiveram alta hospitalar. Segundo a secretaria de saúde os dados foram atualizados neste domingo (26) às 7h.







Mulher (46 anos)

Mulher (62 anos)

Homem (40 anos)

Mulher (60 anos)

Homem (60 anos)

Homem (50 anos)

2 Homens (65 anos)

Homem (46 anos)

A Vigilância Epidemiológica de Cotia atualizou os dados de covid-19 na cidade neste domingo (26) e informou que número de infectados pelo novo coronavírus chegou a 139 no município (veja o gráfico no fim da matéria).Idade das pessoas que morreram por causa do novo coronavírus em Cotia: