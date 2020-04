Paciente aguarda 9 horas por resultado de teste rápido de Covid-19 em Cotia

Fala Cidadão

Leitos do Centro de Combate ao Coronavírus não tem cobertores para pacientes; Nesta madrugada Cotia teve mínima de 12ºC.





Josélia Domingo de 32 anos aguardou mais de 9 horas para receber o resultado do teste rápido de Covid-19 no Centro de Combate ao Coronavírus em Cotia.





Ela contou que foi encaminhada ao local após ir até a UPA do Atalaia com alguns sintomas gripais, ao chegar no hospital de campanha foi feito o exame de teste rápido para Covid-19 por volta das 00h50 deste domingo (26), porém o resultado do teste rápido que fica pronto em até 20 minutos foi comunicado a paciente apenas às 10 horas da manhã, mais de 9 horas desde a coleta do exame. O teste deu negativo.





Segundo Josélia, ela pediu várias vezes o resultado "Todas as vezes que questionei sobre a vinda da pessoa para [me informar] o resultado, fui informada que estava em intercorrências e que não poderia me atender."





Nesta madrugada a temperatura mínima foi 12ºC em Cotia, com o frio a paciente pediu um cobertor já que passaria a noite no local "depois de muito pedir me deram apenas um lençol para que eu passasse essa noite. Questionado sobre as condições o enfermeiro mandou eu ligar em casa e pedir cobertor" disse.





Um vídeo gravado pela paciente mostra a cama coberta por um papel lençol e um lençol de pano, veja:









Josélia reclamou nas redes sociais e após isso e a troca do plantão, ela informou a reportagem que o tratamento mudou "Com a troca de plantão e as minha reclamações o tratamento mudou".





A paciente continua no hospital de campanha e a equipe médica monitora a paciente para eventual evolução em seu caso já que o teste rápido pode dar "falso negativo".