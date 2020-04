SAE/CTA de Cotia está atendendo em novo endereço

Cotia

O Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) da Secretaria de Saúde de Cotia está em novo endereço. O serviço especializado mudou-se da Avenida Rotary,40, Jardim Nomura, para a Rua Valdionor Belotti, 105, bairro Santo Antônio do Portão. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone de contato é 4616-5921 e o email é ( saecotia@gmail.com ).As novas instalações são maiores e mais confortáveis, tanto para os servidores que atendem no local, quanto para os pacientes. O SAE/CTA é referência na assistência, prevenção, diagnóstico e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), entre outras.