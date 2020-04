Ibiúna flexibiliza quarentena e permite abertura de parte do comércio

Ibiúna

Estabelecimentos deverão seguir algumas regras.

A prefeitura de Ibiúna publicou um decreto na tarde desta quarta-feira (22) que flexibiliza a quarentena na cidade e permite a abertura de boa parte do comércio no município. Segundo o texto a medida é para que as atividades, principalmente no âmbito comercial e prestadores de serviços, necessitam no mínimo iniciar um trabalho, com todas precauções, para progressivamente voltar à normalidade.





Confira a lista de comércios que podem abrir em Ibiúna:

Bombonieres, cafés, docerias, de produtos naturais e de produtos regionais típicos;

Oficinas elétricas, conserto de bicicletas, funilarias, trocas de óleos, chaveiros e tapeçarias;

Lojas de compra e venda de automóveis, caminhões e mocicletas;

Hotéis;

Estacionamentos;

Bancas de jornais e revistas;

Lava-rápidos, autorizado somente pelo sistema leva e trás, sem atendimento presencial;

Pet-shop, autorizado somente pelo sistema leva e trás, sem atendimento presencial;

Distribuidora de bebidas e lojas de conveniências;

Institutos de beleza, cabeleireiros, barbearias, esteticistas, manicure, pedicure, depiladora e maquiador;

Escritórios de contabilidade, de advocacia, de engenharia, de arquitetura, de administradores e de economistas;

Empresa credenciada de vistoria veicular, associações e sindicatos, corretoras.





Esses estabelecimentos poderão trabalhar apenas de segunda a sexta, limitando as 22 horas. Além disso, segundo o decreto será necessário algumas precauções como:



Evitar aglomerações de pessoas, adotando entre as medidas deixarem as portas entreabertas; Intensificar as ações de higiene e limpeza; Disponibilizar álcool em gel e máscaras de proteção aos colaboradores no interior do estabelecimento e exigir dos consumidores o uso; Deverá ser mantido pelo menos um colaborador identificado na entrada do estabelecimento com a atribuição para organização das filas externas, bem como orientação de se respeitar a distância mínima de 2 (dois) metros entre às pessoas; Deverão ser disponibilizados meios adequados para higienização das mãos dos clientes e/ou consumidores com álcool em gel ou água e sabão.