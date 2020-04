Para concorrer as eleições, secretários e adjuntos de Cotia deixam o cargo

Eleições 2020

Confira quem deixou seu cargo para poder concorrer a cadeira de vereador.

Fernando Jão (deixou a sec. da juventude e agora retorna a câmara para assumir sua cadeira de vereador);

Angela Maluf (deixou o cargo de sec. da mulher);

Olympia Graça (deixou o cargo de adj. da secretaria da mulher)

Pedro de Almeira (deixou o cargo de adj da secretaria do turismo)

Genival dos Santos (deixou o cargo de sec. do turismo)

Sérgio Folha (deixou o cargo de sec. da habitação)

Bispo Sidinei (Deixou o cargo de sec. relações institucionais)

João dos Santos (Deixou o cargo de sec. de trabalho e emprego)

Bruno Despachante (Deixou o cargo de adj da sec. de Transportes)





Para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020, vários secretários e adjuntos de Cotia deixaram seus cargos no dia 31 do mês passado. A data máxima é determinado pela justiça eleitoral, ou seja, para um secretário ou adjunto concorrer as eleições é necessário que deixem os cargos 6 meses antes das eleições.Os nomes que deixaram seus cargos e devem concorrer a uma cadeira no legislativo da cidade são: