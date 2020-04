Governo de SP deve anunciar reabertura gradual do comércio a partir de 11 de maio

Importante

Autorizações de funcionamento vão depender da situação de cada município no combate ao coronavírus.





A quarentena no estado de SP vai até dia 10 de maio, porém o governo deve anunciar nesta quarta-feira (22) a flexibilização do isolamento social a partir do 11 de maio.