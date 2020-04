Em uma semana, hospital de campanha de Cotia registrou 5 casos de covid-19

No dia 6 de abril, a Prefeitura de Cotia colocou em funcionamento o Centro de Combate e Referência ao Coronavírus, no Recinto de Eventos, região central. Até o dia 12/04, duzentos e quatro pacientes foram atendidos no local, 43 casos suspeitos de Covid-19 e, destes, cinco pessoas foram testadas e deram positivo para a doença. O hospital de campanha conta com 50 leitos e tem suporte de semi-UTI.





O local conta com testes rápidos que são destinados exclusivamente para pacientes com sintomas agravados, como febre e falta de ar, tosse, coriza ou outros sintomas.





Quem chega de carro ao local passa pela triagem ainda no estacionamento. Uma tenda foi montada e funciona como drive-thru, a equipe de saúde já faz algumas perguntas e analisa a gravidade do caso e classifica o atendimento de acordo com o protocolo de Manchester, que determina se há necessidade de urgência no atendimento.





Entre os dias 6 e 12 de abril, apenas nove pacientes com situação mais agravada precisaram de internação.