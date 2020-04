Cotia volta a ter 'drive thru" de vacina contra a gripe nesta quinta (16)

Destaque

A Secretaria de Saúde de Cotia recebeu novas doses da vacina contra a gripe e programou mais um drive-thru para essa quinta e sexta-feira (16 e 17/04), em frente à Prefeitura. Serão vacinadas apenas as pessoas (alvo da campanha) que estiverem de carro. Não há necessidade de desembarcar do veículo para receber a vacina.





A partir das 8h começarão a distribuição de senhas e, às 10h, a vacinação. Importante deixar claro que a vacinação contra a gripe não protege contra o novo Coronavírus, para este ainda não há vacina e a população de continuar tomando todas as medidas de prevenção que incluem o distanciamento social, higienização das mãos, uso de máscara em locais públicos, por exemplo.





O atendimento no drive-thru é exclusivo para pessoas que fazem parte do grupo prioritário e, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, estão sendo vacinados: idosos (a partir de 60 anos), profissionais da saúde, profissionais das forças de segurança, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens com idade entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas, caminhoneiros e profissionais de transporte (motoristas e cobradores), trabalhadores portuários e portadores de doenças crônicas (não é necessário ter prescrição específica para vacinação, apenas confirmar que faz parte de programa de doenças crônicas do SUS ou prescrição para uso contínuo de medicamento relacionado ao tratamento da doença crônica indicada).