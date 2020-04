De olho na conta: Cada kit merenda custou R$ 57 para Prefeitura de Cotia

Destaque

O valor do contrato com a empresa foi de R$ 3,3 milhões de reais.

O 'kit merenda' entregue pela Prefeitura de Cotia aos alunos da rede municipal de ensino custou aos cofres públicos o valor unitário de R$ 57,38.





O kit conta com 1 arroz (5Kg), 1 feijão (1Kg), 2 pacotes de macarrão, 1 óleo, 1 sal, 2 molhos de tomate, 1 pacote de açúcar, 1 de farinha de mandioca, 1 de fubá e 1 leite em pó integral.





Segundo a Prefeitura da cidade, foram entregues cerca de 30 mil cestas em apenas dois dias.





O valor total do contrato com a Conser Alimentos é de R$ 3.312.317,80. Segundo o portal da transparência da cidade o contrato tem duração de 2 meses.





Elogios e Críticas

Divulgação feita pela Prefeitura de Cotia.

Kit entregue aos pais dos alunos.

Durante toda a terça-feira (14), as redes sociais ficaram cheias de pessoas criticando a qualidade das cestas e a diferença do que foi publicado na página do prefeito Rogério Franco (PSD), veja abaixo.Apesar das críticas, uma grande parte das pessoas elogiavam a prefeitura pela entrega dos alimentos e agradeciam tal ação.