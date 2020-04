Agência Bancária registra aglomeração nesta manhã em Caucaia do Alto

Mesmo com a recomendação de ficar em casa, na manhã desta sexta-feira (3), uma agência bancária no centro de Caucaia do Alto registrava grande fluxo de pessoas, principalmente idosos.

A FEBRABAN e os bancos recomendam a seus clientes e usuários do setor bancário que atendam às orientações das autoridades sanitárias, evitem deslocar-se para as agências bancárias e deem preferência para usar produtos e serviços dos bancos pelos canais digitais destinados à população.





Por meio do celular e internet, os usuários podem fazer, com segurança, agendamento e pagamento de contas, consulta de saldos e extratos, transferências financeiras, contratação de serviços e empréstimos, entre outros serviços. Nos aplicativos e internet banking, os clientes poderão encontrar ferramentas úteis para todas as necessidades, além de ter acesso a comunicados e canais de atendimento.

Por volta das 10 horas um funcionário do banco tentava orientar as pessoas e limitava a quantidade de pessoas para os caixas eletrônicos. Vale ressaltar que os serviços bancários fora do autoatendimento só começam as 11 horas.