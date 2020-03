Prefeitura de Cotia autoriza o início da construção de 15 áreas de lazer que serão construídas na cidade

Destaque

Serão investidos R$ 4 milhões. Ao todo a cidade deve ganhar 45 novas áreas de lazer.

Na última semana, foi assinada pelo prefeito de Cotia, Rogério Franco, a autorização para início da construção de 15 novas áreas de lazer e esporte do município que contarão com quadra poliesportiva, pista de caminhada, aparelhos de ginástica ao ar livre, playground para as crianças e iluminação moderna. A Prefeitura fez a licitação para a construção de 45 destes espaços públicos pela cidade, e o primeiro lote já teve o início autorizado e serão investidos R$ 4 milhões.





A construção das áreas de esporte e lazer está prevista no pacote com mais de 200 obras, ações e programas lançado pela Prefeitura, em 2019. “O”, disse o prefeito Rogério Franco.Os primeiros bairros contemplados são Água Espraiada, Altos de Caucaia, Jardim Araruama III, Jardim Lavapés, Bairro dos Mendes, Jardim Colibri, Estrada dos Pereiras (próximo ao campo de futebol), Jardim Adelina, Jardim Ísis, Mirante da Mata, Jardim Monte Verde, Jardim Nova Cotia, Bairro do Portão, Parque São George e Vila Jovina.O prefeito Rogério Franco informou que os próximos lotes de novos parques terão a liberação de início assinadas das próximas semanas.