Abertas inscrições para cursos gratuitos de inglês, fotografia, empreendedorismo entre outros em Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria da Juventude, está com as inscrições abertas para diversos cursos gratuitos. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/38rMUmu . As aulas começam no início de abril e marcarão a estreia do Espaço da Juventude que está sendo construído na avenida Ralf Bolli, 630, no bairro Granja Carolina.