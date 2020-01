Prefeitura de Cotia começa entregar uniforme e material escolar nesta segunda (13)

Educação

Confira o cronograma:

Data Polo de distribuição Escolas 13 e 14 de janeiro Das 7h às 18h CEUC Carmelino Pires de Oliveira (av. Luiz Sacramento, 730 – Planalto Caucaia EM Assis José de Oliveira EM José Manoel de Oliveira EM José Mendes da Silva EM Rosa Maciel EM Campininha CE Dorvalina Maria de Jesus CE Vitória Régia EM Maisa Aparecida EM Edneia dos Santos Pires EM Prof. João Luiz Montanheiro EM Vitor Gonçalves de Sousa EM Pref. Ivo Mário isaac Pires EM Cândido Pinto CE Moisés Dias Corvelo CE Danieli Albuquerque CE Maria José dos Santos EM Andressa S Gomes EM Benedita Vaz Pedroso EM Idalina Godinho da Silva 15 e 16 de janeiro Das 7h às 18h EM Prof Dr Osny Fleury da Silveira (Estr. Morro Grande, 390 – Pq Santa Rita de Cássia) EM Rosa Augusta de Moraes EM Ernesto B. de Camargo EM Jardim Isis CE José Roberto Maceno EM Mirante EM Samuel da Silva Filho EM Isabel Ribeiro Leal Leite CE Atalaia CE Granja Carolina CE Jd Santa Rita de Cassia EM Vicente Pires de Oliveira 17 e 18 de janeiro das 8h às 18h EM Jocinéia de Melo (Rua das Ameixeiras, 451 – Jd Petrópolis) EM Ildefonço Emiliano de Brito EM José Grotoli EM Francisco Ambrosio Em Benvinda dos Santos CE Antonio Salgado Olores CE Odária Mendonça EM Maria Aparecida de Oliveira EM Jardim Panorama EM Jardim das Graças EM Paulo Zingg EM Bairro São Miguel CE Ana Maria dos Santos Sousa CE Bairro São Miguel CE Graciliana maria da Conceição CE Jardim das Graças 20 e 21 de janeiro das 7h às 18h EM Crianças de Cotia (Rua Vicente Strifezzi, 439 – Pq Miguel Mirizola) EM Silvio Pedroso EM Malvina de Castro EM Recanto Vista Alegre EM Crianças de Cotia II EM Francisco Ferreira 22 e 23 de janeiro das 7h às 18h EM Jornalista Maria do Carmo (rua Calogerio Mirizola,1 – Jd Stela Maris) EM Roberto Jorge Haddock Lobo EM Turiguara EM Jardim Rosalina EM Edith dos Santos Silva CE João Pires Mendes CE Teresa Rivera CE Walmor Caetano Ferrareto EM Jardim Cotia 24 e 25 de janeiro das 7h às 18h EM Chácara Cantagalo (Rua Timburi, 245 – Chácara Cantagalo) EM Jardim do Engenho CE Recanto Suave EM Recanto Suave EM Eduardo Benjamin Jafet EM Vicente Maciel EM Honório de Sylos EM José da Costa Chaves EM Deusnil Gonçalves de Souza CE Ho Deh Kong CE Maria Tereza Pastana EM Altair do Nascimento Massei EM Teresa Benvinda H. C. Maia EM Francisco Camilo EM João Jayme Juvenal Ricci Ayres CE Magali Nascimento V. Arias CE Rita Herduvirges Fortes 27 e 28 de janeiro das 7h às 18h EM Francisca Manoel de Oliveira (Rua Vésper, 17 – bairro do Portão) EM Joaquim Pereira da Silva EM Sidrônia Nunes Pires EM Geraldo Gonçalves dos Santos CE Jd Araruama CE de Cotia CE Ernesto Mendes EM Francisco Nunes de Oliveira EM Profª Otilia Freire dos Santos Shimada EM Francisco de Paula Carraro EM Profª Ana Maria Pereira EM Joaquim Moraes Victor CEUC Diego EM Portal da Primavera CE Felix Alves Folha CE Yveth Nader EM Agnaldo Souza Estrela CE Jd Nomura 29 de janeiro das 7h às 18h EM Caputera (Estr. da Caputera, 4518 – bairro da Caputera) EM Florentina Francisco de Oliveira EM Elydia Scopel Cremonezzi 29 de janeiro das 7h às 18h EM Gaspar de Godoy (Rua Tupi da Mata – Jd Japão) CE Dr. Délio Lima Junior



A partir desta segunda-feira (13) a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, inicia um cronograma de entrega dos uniformes e do material escolar para os cerca de 30 mil alunos da rede municipal de ensino. As entregas acontecerão em polos, ou seja, uma escola por região funcionará como ponto de distribuição do material para os alunos das escolas do entorno [veja o cronograma abaixo].Os polos distribuirão os kits em dias pré-definidos e, para retirar o kit, o responsável pelo aluno deverá obrigatoriamente apresentar documento com foto. As entregas acontecerão das 7h às 18h, no entanto, nos dias 18 e 25/01/20 (sábado) as entregas serão feitas das 8h às 18h.As entregas começam pela região de Caucaia do Alto e o CEUC Carmelino Pires de Oliveira funcionará como polo de distribuição para as escolas do distrito. “”, disse o prefeito Rogério Franco.De acordo com o secretário de Educação, Luciano Corrêa, os pais devem ficar atentos ao local de retirada do kit do seu filho. “”, explicou Luciano.