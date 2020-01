Após reforma, Prefeitura de Cotia será reinaugurada nesta semana

Destaque

Reforma durou mais de 8 meses.

Após mais de 8 meses fechado a Prefeitura de Cotia entregará reformado nesta semana o prédio do paço municipal, foram feitos troca do telhado, janelas, ampliação de salas entre outras melhorias.O local os gabinetes do Prefeito e Vice Prefeito além de algumas secretarias como a de governo. Durante a reforma a Prefeitura alocou os funcionários e secretárias no prédio onde funciona o CIT.A reinauguração será na quinta-feira (16) a partir das 18 horas e é aberto ao público que queira conhecer as novas instalações.