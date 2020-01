Mães e pais enfrentam longa fila para retirada de material e uniforme escolar em Caucaia do Alto

Destaque

Hoje é o primeiro dia do cronograma de entrega do material e uniforme escolar.

Desde a manhã desta segunda-feira (13), mães e pais enfrentam uma longa fila no CEUC em Caucaia do Alto, onde a Prefeitura de Cotia está entregando os kits de material e uniforme escolar de alunos das escolas da região de Caucaia.





Este é o primeiro dia de entrega dos kits, esse ano a Prefeitura está fazendo a distribuição em polos, ou seja, uma escola em cada região serve como base para distribuir para demais unidades. Confira o cronograma completo clicando aqui.









De acordo com pais e mães alguns ficaram mais de 2 horas na fila para retirar o kit, durante a manhã garoou na região e muitas pessoas acabaram ficando do lado de fora do complexo educacional.





Segundo uma das mães que não quis se identificar "é necessário fazer um cadastro, depois somos encaminhados para outro galpão para retirar o uniforme e o material. Cheguei antes das 7 e já tinha 60 pessoas na fila, fiquei mais de 2 horas para conseguir retirar o kit", Completou.





A ideia da prefeitura é que até fevereiro quando volta as aulas, os mais de 30 mil alunos estejam com uniforme e material escolar.



Questionada pela reportagem a Prefeitura não se manifestou. Mais tarde o Prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) publicou em suas redes sociais um vídeo em que aparece uma mãe de aluno relatando sua experiência ao retirar o kit de uniforme e material, veja abaixo:







Na legenda Franco destacou que "A Ione tem dois filhos, mora na Água Espraiada e esteve no CEUC hoje cedo para retirar os uniformes e materiais escolares. São palavras como essas que nos motivam a trabalhar ainda mais por nossa cidade". Completou.



Questionado por um seguidor sobre a demora o prefeito disse "Estou acompanhando a distribuição e pedi máxima atenção da equipe para resolver essas questões caso a caso." explicou.