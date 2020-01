Dia 11/01 tem inscrição para a Campanha de Castração de Cães e Gatos em Cotia

Destaque

A Campanha é gratuita e acontece todo mês alcançando 300 animais por edição





Está marcada para o dia 11 de janeiro de 2020, a partir das 9h, a inscrição para a Campanha de Castração de Cães e Gatos realizada pela Secretaria de Saúde de Cotia por meio do Departamento de Zoonoses. As inscrições serão feitas na Secretaria da Saúde mediante a distribuição de senhas. Assim que o número de 300 animais (entre cães e gatos) for alcançado, as inscrições serão encerradas. A Campanha é gratuita e acontece todo mês. Também é implantado um micro chip de identificação nos animais.





Para fazer a inscrição, o tutor do animal deve comparecer à Secretaria com documento original com foto e comprovante de endereço em nome do responsável pela inscrição. A castração pode ser realizada em animais com idade a partir de quatro meses de idade. Fêmeas que estiverem amamentando não podem passar pela esterilização cirúrgica. Informações pelo telefone 4616-6493.





Serviço

Inscrição para a Campanha de Castração de Cães e Gatos

Dia 11 de janeiro de 2020 – a partir das 9h

Local: Secretaria da Saúde

Endereço: Av. Professor Manoel José Pedroso, 1401 – Jardim Nomura

Inscrição será feita mediante a distribuição de senhas

Gratuita