Repasses de ICMS para Cotia 11% em 2019 e chega a 200 milhões

Importante

Último repasse do ano será pago nesta segunda-feira (30) e terá incremento dos valores obtidos com o PEP do ICMS





O Governo do Estado de São Paulo transfere nesta segunda-feira (30) o último repasse de ICMS do ano e com isso totalizará o valor de 209 milhões de reais em transferências para a cidade de Cotia, o valor é 11% a mais do que ano passado que o estado transferiu para Cotia a quantia de 188 milhões.





Além do inicio do aquecimento na economia paulista, o reforço nos repasses se deu também pela abertura do Programa Especial de Parcelamento (PEP) do ICMS, que permitiu que empresas pudessem quitar ou parcelar suas dívidas com o Estado.



Os depósitos feitos pela Secretaria da Fazenda e Planejamento são referentes aos montantes arrecadados semanalmente e correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.