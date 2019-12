Presépio mecanizado está aberto para visitação no Arautos do Evangelho, em Cotia

Está aberto para visitação o Presépio dos Arautos do Evangelho, localizado na região Granja Viana, em Cotia. O presépio “Som, Luz e Movimento” conta com 28 metros quadrados e aproximadamente 500 peças. O local pode ser visitado a qualquer dia da semana (desde que seja feito o agendamento prévio, já nos finais de semana, o presépio pode ser visitado das 14h30 às 18h30 (sábados, domingos e feriados).





Durante a visitação, as pessoas acompanham uma apresentação de cenas com trechos mais emocionantes da história de Jesus. A apresentação dura 29 minutos. De acordo com o Padre Lucas, o presépio foi montado pelos próprios Arautos com a colaboração de alunos do Colégio Arautos. “A montagem do presépio se deu em atividades educativas artesanais realizadas com os alunos”, explicou o Padre Lucas.









Presépio Som, Luz e MovimentoArautos do Evangelho (Rua dos Agrimensores, 183 – Granja Viana, Cotia)Apresentações aos sábados, domingos e feriadosDas 14h30 às 18h30Duração da apresentação: 29 minutosVisitação de grupos, catequese, escolas (durante semana ou outros horários) deve ser agendada pelo email: arautos.cotia2@gmail.com Informações 11 4614-8827Entrada franca