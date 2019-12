Natal: Confira a previsão do tempo em Cotia

Previsão do tempo

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Nesta segunda-feira (23) Cotia deve registrar pancadas de chuvas no período da tarde, a temperatura máxima é de 24ºC. Já na véspera do natal, o clima deve ser ameno com máxima de 22ºC e a cidade deve registrar pouca chuva.No dia do natal (25), o clima deve mudar e a temperatura registrar máxima de 27ºC e sem chance de chuva.As informações são do Clima Tempo. Ohuvas intensas nesta segunda-feira (23). Além do alerta, o INMET ainda destacou alguns cuidados, veja abaixo: