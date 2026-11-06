Problemas na estrutura de escolas municipais afetam aulas e preocupam famílias em Cotia

OUTRO LADO: Secretaria da Educação afirma que reparos no telhado de uma das unidades começaram em 4 de novembro e que alunos da outra escola serão transferidos para o antigo Colégio Desafio, ainda sem data definida

Imagens concedidas ao Cotia & Cia

Problemas na estrutura de escolas municipais de Cotia têm afetado a rotina dos estudantes e gerado preocupação entre pais e responsáveis. Famílias de duas unidades da rede municipal relatam dificuldades para garantir a regularidade das aulas e cobram providências da Prefeitura.



Problemas estruturais na EM Maria Aparecida. Foto enviada ao Cotia & Cia



Escola Yveth Nader Cavalcante passa por obras desde junho



Outra unidade que enfrenta problemas estruturais é o Centro Educacional Professora Yveth Nader Cavalcante. Pais e responsáveis relataram à reportagem situações de infiltração, mofo e danos no teto, além de interrupções ou liberação antecipada dos alunos em dias de chuva.



A situação também envolve questionamentos sobre a conclusão das intervenções na unidade e a transferência temporária das atividades para um prédio alugado, que ainda não estaria sendo utilizado.



Em comunicados enviados às famílias, a escola informou que a liberação antecipada dos estudantes poderia ocorrer diante da previsão de chuva e que as aulas do período da tarde poderiam ser suspensas caso as condições climáticas não fossem favoráveis. A justificativa apresentada foi a segurança da comunidade escolar.

Foto concedida ao Cotia & Cia

Em resposta ao Cotia & Cia, a Secretaria da Educação informou que a unidade passa por obras de reforma desde junho. Segundo a pasta, durante esse período foram necessárias adequações na organização dos espaços e na rotina escolar em razão das intervenções.



Como medida para manter as atividades escolares durante a execução dos serviços, a Secretaria informou que está providenciando o remanejamento dos estudantes para as instalações do antigo Colégio Desafio. O espaço está sendo adequado para receber os alunos.



A Prefeitura informou que os pais serão comunicados quando a transferência for realizada, mas não apresentou uma data para a mudança.

Uma das situações ocorre na, localizada na Estrada dos Fischers, no Jardim Sandra. Segundo relato encaminhado ao, os alunos estão tendo aulas em sistema de rodízio há mais de um mês, após danos no telhado provocados pelas chuvas.A situação tem prejudicado a rotina escolar e provocado questionamentos das famílias sobre quando as atividades poderão voltar a ocorrer normalmente., disse um pai de aluno à reportagem.Procurada pelo, a Secretaria Municipal da Educação confirmou que a escola apresenta problemas antigos na estrutura do telhado, com diversos pontos danificados que comprometem a rotina escolar, especialmente nos períodos de chuva.Segundo a Prefeitura, a empresa responsável pela manutenção iniciou os serviços de reparação em 4 de novembro, com o objetivo de restabelecer as condições adequadas de funcionamento dos espaços afetados.