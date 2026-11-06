Problemas na estrutura de escolas municipais afetam aulas e preocupam famílias em Cotia

OUTRO LADO: Secretaria da Educação afirma que reparos no telhado de uma das unidades começaram em 4 de novembro e que alunos da outra escola serão transferidos para o antigo Colégio Desafio, ainda sem data definida
|Imagens concedidas ao Cotia & Cia
Problemas na estrutura de escolas municipais de Cotia têm afetado a rotina dos estudantes e gerado preocupação entre pais e responsáveis. Famílias de duas unidades da rede municipal relatam dificuldades para garantir a regularidade das aulas e cobram providências da Prefeitura.
Uma das situações ocorre na E.M. Professora Maria Aparecida de Oliveira Pedroso, localizada na Estrada dos Fischers, no Jardim Sandra. Segundo relato encaminhado ao Cotia & Cia, os alunos estão tendo aulas em sistema de rodízio há mais de um mês, após danos no telhado provocados pelas chuvas.
A situação tem prejudicado a rotina escolar e provocado questionamentos das famílias sobre quando as atividades poderão voltar a ocorrer normalmente.
“Até quando nossas crianças serão prejudicadas? Mais de um mês nessa situação é muito tempo! Os alunos precisam de aulas regulares, e as famílias merecem respeito e uma resposta da Prefeitura”, disse um pai de aluno à reportagem.
Procurada pelo Cotia & Cia, a Secretaria Municipal da Educação confirmou que a escola apresenta problemas antigos na estrutura do telhado, com diversos pontos danificados que comprometem a rotina escolar, especialmente nos períodos de chuva.
Segundo a Prefeitura, a empresa responsável pela manutenção iniciou os serviços de reparação em 4 de novembro, com o objetivo de restabelecer as condições adequadas de funcionamento dos espaços afetados.
|Problemas estruturais na EM Maria Aparecida. Foto enviada ao Cotia & Cia
Escola Yveth Nader Cavalcante passa por obras desde junho
Outra unidade que enfrenta problemas estruturais é o Centro Educacional Professora Yveth Nader Cavalcante. Pais e responsáveis relataram à reportagem situações de infiltração, mofo e danos no teto, além de interrupções ou liberação antecipada dos alunos em dias de chuva.
A situação também envolve questionamentos sobre a conclusão das intervenções na unidade e a transferência temporária das atividades para um prédio alugado, que ainda não estaria sendo utilizado.
Em comunicados enviados às famílias, a escola informou que a liberação antecipada dos estudantes poderia ocorrer diante da previsão de chuva e que as aulas do período da tarde poderiam ser suspensas caso as condições climáticas não fossem favoráveis. A justificativa apresentada foi a segurança da comunidade escolar.
Outra unidade que enfrenta problemas estruturais é o Centro Educacional Professora Yveth Nader Cavalcante. Pais e responsáveis relataram à reportagem situações de infiltração, mofo e danos no teto, além de interrupções ou liberação antecipada dos alunos em dias de chuva.
A situação também envolve questionamentos sobre a conclusão das intervenções na unidade e a transferência temporária das atividades para um prédio alugado, que ainda não estaria sendo utilizado.
Em comunicados enviados às famílias, a escola informou que a liberação antecipada dos estudantes poderia ocorrer diante da previsão de chuva e que as aulas do período da tarde poderiam ser suspensas caso as condições climáticas não fossem favoráveis. A justificativa apresentada foi a segurança da comunidade escolar.
|Foto concedida ao Cotia & Cia
Em resposta ao Cotia & Cia, a Secretaria da Educação informou que a unidade passa por obras de reforma desde junho. Segundo a pasta, durante esse período foram necessárias adequações na organização dos espaços e na rotina escolar em razão das intervenções.
Como medida para manter as atividades escolares durante a execução dos serviços, a Secretaria informou que está providenciando o remanejamento dos estudantes para as instalações do antigo Colégio Desafio. O espaço está sendo adequado para receber os alunos.
A Prefeitura informou que os pais serão comunicados quando a transferência for realizada, mas não apresentou uma data para a mudança.
Como medida para manter as atividades escolares durante a execução dos serviços, a Secretaria informou que está providenciando o remanejamento dos estudantes para as instalações do antigo Colégio Desafio. O espaço está sendo adequado para receber os alunos.
A Prefeitura informou que os pais serão comunicados quando a transferência for realizada, mas não apresentou uma data para a mudança.