Castello Branco terá 14 instalações de pórticos do free flow até dezembro; veja os locais

Cronograma prevê estruturas em Barueri, Itapevi e Osasco; duas delas serão destinadas ao sistema de pesagem em movimento. Cobrança pelo novo modelo está prevista para março de 2027

Foto: Reprodução

A implantação do sistema de pedágio eletrônico free flow na Rodovia Castello Branco (SP-280) terá 14 instalações previstas entre novembro e dezembro. O cronograma divulgado pela Ecovias Raposo Castello inclui intervenções em pontos de Barueri, Itapevi e Osasco, nos sentidos capital e interior, tanto nas pistas expressas quanto nas marginais.

7 de novembro: Barueri, km 20, pista expressa, sentido capital;

10 de novembro: Itapevi, km 34, sentido capital;

12 de novembro: Itapevi, km 34, sentido interior;

14 de novembro: Barueri, km 20, pista marginal, sentido capital;

17 de novembro: Barueri, km 29, sentido capital — sistema de pesagem em movimento;

19 de novembro: Barueri, km 24, pista expressa, sentido interior;

19 de novembro: Osasco, km 18, pista expressa, sentido interior;

21 de novembro: Barueri, km 29, sentido interior — sistema de pesagem em movimento;

22 de novembro: Osasco, km 18, pista marginal, sentido interior;

23 de novembro: Barueri, km 24, pista marginal, sentido interior;

26 de novembro: Barueri, km 24, pista expressa, sentido capital;

28 de novembro: Barueri, km 24, pista marginal, sentido capital;

3 de dezembro: Osasco, km 15, pista expressa, sentidos interior e capital;

5 de dezembro: Osasco, km 15, pista marginal, sentidos interior e capital.

A primeira estrutura será instalada neste sábado (7), no km 20, em Barueri, na pista expressa, sentido São Paulo. A última etapa está prevista para 5 de dezembro, no km 15, em Osasco, nas pistas marginais, nos dois sentidos.Do total de instalações previstas, duas são identificadas pela concessionária como estruturas do sistema de pesagem em movimento, no km 29, em Barueri, uma em cada sentido da rodovia. As demais fazem parte da implantação da infraestrutura do novo modelo de cobrança.O sistema, chamado de Siga Fácil no Estado de São Paulo, substituirá as atuais praças de pedágio por pórticos equipados com câmeras, sensores de movimento, tecnologia de escaneamento 3D e antenas de radiofrequência. Os equipamentos farão a identificação dos veículos pela placa ou pela tag instalada no para-brisa, além de reconhecer a categoria e a quantidade de eixos.A cobrança pelo novo modelo está prevista para março de 2027, quando, segundo a concessionária, as atuais praças de pedágio serão desativadas. Até lá, os pórticos passarão por etapas de construção, instalação de equipamentos, aferição e testes. Nesse período, o pagamento continuará sendo feito normalmente nas praças existentes.Confira as datas e os locais previstos pela concessionária:A Ecovias informa que as datas poderão ser alteradas em razão de condições climáticas ou questões operacionais.Com o free flow, os veículos passarão pelos pórticos sem precisar parar para pagar a tarifa. A cobrança será feita de acordo com o trecho percorrido, em substituição ao modelo atual, concentrado nas praças convencionais.Segundo os valores apresentados pela concessionária, as tarifas dos novos pórticos variarão de R$ 0,60 a R$ 4,50. A empresa afirma que haverá redução de preço em 67% das combinações de origem e destino analisadas. A informação, porém, não significa que todos os trajetos ficarão mais baratos: o resultado dependerá do percurso realizado.Entre os exemplos divulgados estão as viagens de ida e volta entre Osasco e Carapicuíba/Barueri, cuja tarifa passaria de R$ 8,40 para R$ 2,00, redução de 76%. Já no trajeto entre Osasco e Itapevi, a estimativa é de queda de R$ 8,40 para R$ 6,60, equivalente a 21%.Para quem utiliza tag, haverá desconto automático de 5%. Também está previsto um desconto progressivo para veículos de passeio que passam pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido, ao longo do mês: 5% da primeira à décima passagem, 10% da 11ª à 20ª e 20% a partir da 21ª. Motociclistas continuarão isentos.Motoristas sem tag poderão consultar os débitos e pagar em até 30 dias pelo site pedagiodigital.com, por Pix ou cartão de crédito, além de utilizar totens de autoatendimento. As passagens também poderão ser consultadas pelo aplicativo CNH do Brasil e pelo portal sigafacil.sp.gov.br.A implantação do sistema eletrônico integra o contrato do Lote Nova Raposo, que prevê R$ 8 bilhões em investimentos ao longo dos 30 anos de concessão. Segundo a Ecovias, no primeiro ano de operação foram investidos mais de R$ 224 milhões nos 74 quilômetros de rodovias sob sua administração.O contrato também prevê 78 quilômetros de faixas adicionais, 22 quilômetros de duplicações e 43 quilômetros de vias marginais, além de novos acessos, recuperação de estruturas, passarelas e pontos de ônibus. A ligação entre Cotia e Embu das Artes deverá acrescentar 16 quilômetros à malha concedida.A concessionária não detalhou, no cronograma divulgado, se cada etapa de instalação dos pórticos exigirá bloqueios de faixas, desvios ou operações especiais no tráfego.