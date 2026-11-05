Mãe questiona atendimento no PS Infantil de Cotia após filho passar por cirurgia em SP

OUTRO LADO: Secretaria de Saúde notificou empresa responsável pela unidade e solicitou abertura de sindicância para apurar o atendimento
|Foto: Prefeitura de Cotia
Um adolescente de 13 anos precisou passar por uma cirurgia de urgência após ser atendido duas vezes no Pronto-Socorro Infantil de Cotia, no dia 30 de outubro. A mãe do adolescente questiona a condução do atendimento na unidade municipal e relata que o filho recebeu alta mesmo apresentando fortes dores e sintomas que levantavam suspeita de apendicite.
Após ser procurada pelo Cotia & Cia, a Secretaria Municipal de Saúde informou que solicitou a abertura de uma sindicância para esclarecer as circunstâncias dos atendimentos e avaliar as condutas dos profissionais envolvidos. A empresa responsável pela prestação dos serviços na unidade também foi notificada (veja a nota completa no final da reportagem).
Segundo o relato da mãe, o menino começou a sentir fortes dores no dia 29 de outubro. No dia seguinte, foi levado ao Pronto-Socorro Infantil de Cotia. Ela afirma que o adolescente apresentava dificuldade para caminhar normalmente, vômitos e sinais de desidratação. Durante o primeiro atendimento, teria sido levantada a suspeita de apendicite.
Ainda de acordo com a mãe, o menino recebeu medicação e foi liberado com orientação para permanecer em observação por aproximadamente seis horas. Como as dores continuaram, ele retornou à unidade no mesmo dia.
Na segunda avaliação, uma médica teria considerado necessária a transferência para o Hospital Regional de Cotia, para realização de exames de imagem e avaliação cirúrgica. A mãe afirma, porém, que um médico do plantão discordou da indicação, considerou a possibilidade de virose e não autorizou a transferência.
A responsável também relata que exames realizados durante o atendimento apontaram alteração na proteína C-reativa (PCR), com resultado de 12, diante de um valor de referência 6, além de alterações em exame de urina.
Adolescente foi operado em hospital de São Paulo
Documentos médicos apresentados ao Cotia & Cia mostram que o adolescente deu entrada no Hospital Infantil Darcy Vargas, na capital paulista, em 31 de outubro, às 13h02. Ele foi submetido a uma cirurgia de urgência, identificada nos registros como apendicectomia, procedimento para retirada do apêndice. O resumo de alta hospitalar registra evolução pós-operatória sem intercorrências e permanência de dois dias em acompanhamento após a cirurgia.
O menino recebeu alta em 2 de novembro, às 18h31. A orientação médica foi de afastamento das atividades por dez dias e suspensão de atividades físicas por 30 dias.
Prefeitura abre sindicância
Em nota enviada ao Cotia & Cia, a Secretaria Municipal de Saúde informou que tomou conhecimento do caso em 31 de outubro, por meio de publicações nas redes sociais. A pasta afirmou que, até o momento, não havia recebido manifestação formal dos responsáveis legais pelo paciente.
Apesar disso, segundo a Secretaria, a apuração foi solicitada assim que a administração tomou conhecimento do ocorrido.
A Prefeitura informou ainda que notificou a empresa responsável pela prestação dos serviços na unidade e solicitou a instauração de sindicância para esclarecer as circunstâncias dos atendimentos e avaliar as condutas adotadas pelos profissionais envolvidos.
Sobre os registros médicos, as condutas adotadas e os demais documentos clínicos, a Secretaria afirmou que as informações dependem da conclusão da apuração e serão tratadas com observância ao sigilo médico e à proteção dos dados pessoais do adolescente. Os documentos poderão ser disponibilizados aos responsáveis legais, conforme a legislação vigente.