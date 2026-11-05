Mãe questiona atendimento no PS Infantil de Cotia após filho passar por cirurgia em SP

OUTRO LADO: Secretaria de Saúde notificou empresa responsável pela unidade e solicitou abertura de sindicância para apurar o atendimento

Foto: Prefeitura de Cotia

Um adolescente de 13 anos precisou passar por uma cirurgia de urgência após ser atendido duas vezes no Pronto-Socorro Infantil de Cotia, no dia 30 de outubro. A mãe do adolescente questiona a condução do atendimento na unidade municipal e relata que o filho recebeu alta mesmo apresentando fortes dores e sintomas que levantavam suspeita de apendicite.



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Adolescente foi operado em hospital de São Paulo



Documentos médicos apresentados ao Cotia & Cia mostram que o adolescente deu entrada no Hospital Infantil Darcy Vargas, na capital paulista, em 31 de outubro, às 13h02. Ele foi submetido a uma cirurgia de urgência, identificada nos registros como apendicectomia, procedimento para retirada do apêndice. O resumo de alta hospitalar registra evolução pós-operatória sem intercorrências e permanência de dois dias em acompanhamento após a cirurgia.



O menino recebeu alta em 2 de novembro, às 18h31. A orientação médica foi de afastamento das atividades por dez dias e suspensão de atividades físicas por 30 dias.



Prefeitura abre sindicância



Em nota enviada ao Cotia & Cia, a Secretaria Municipal de Saúde informou que tomou conhecimento do caso em 31 de outubro, por meio de publicações nas redes sociais. A pasta afirmou que, até o momento, não havia recebido manifestação formal dos responsáveis legais pelo paciente.



Apesar disso, segundo a Secretaria, a apuração foi solicitada assim que a administração tomou conhecimento do ocorrido.



A Prefeitura informou ainda que notificou a empresa responsável pela prestação dos serviços na unidade e solicitou a instauração de sindicância para esclarecer as circunstâncias dos atendimentos e avaliar as condutas adotadas pelos profissionais envolvidos.



Sobre os registros médicos, as condutas adotadas e os demais documentos clínicos, a Secretaria afirmou que as informações dependem da conclusão da apuração e serão tratadas com observância ao sigilo médico e à proteção dos dados pessoais do adolescente. Os documentos poderão ser disponibilizados aos responsáveis legais, conforme a legislação vigente.



Documentos médicos apresentados aomostram que o adolescente deu entrada no Hospital Infantil Darcy Vargas, na capital paulista, em 31 de outubro, às 13h02. Ele foi submetido a uma cirurgia de urgência, identificada nos registros como apendicectomia, procedimento para retirada do apêndice. O resumo de alta hospitalar registra evolução pós-operatória sem intercorrências e permanência de dois dias em acompanhamento após a cirurgia.O menino recebeu alta em 2 de novembro, às 18h31. A orientação médica foi de afastamento das atividades por dez dias e suspensão de atividades físicas por 30 dias.Em nota enviada ao, a Secretaria Municipal de Saúde informou que tomou conhecimento do caso em 31 de outubro, por meio de publicações nas redes sociais. A pasta afirmou que, até o momento, não havia recebido manifestação formal dos responsáveis legais pelo paciente.Apesar disso, segundo a Secretaria, a apuração foi solicitada assim que a administração tomou conhecimento do ocorrido.A Prefeitura informou ainda que notificou a empresa responsável pela prestação dos serviços na unidade e solicitou a instauração de sindicância para esclarecer as circunstâncias dos atendimentos e avaliar as condutas adotadas pelos profissionais envolvidos.Sobre os registros médicos, as condutas adotadas e os demais documentos clínicos, a Secretaria afirmou que as informações dependem da conclusão da apuração e serão tratadas com observância ao sigilo médico e à proteção dos dados pessoais do adolescente. Os documentos poderão ser disponibilizados aos responsáveis legais, conforme a legislação vigente.





Após ser procurada pelo, a Secretaria Municipal de Saúde informou que solicitou a abertura de uma sindicância para esclarecer as circunstâncias dos atendimentos e avaliar as condutas dos profissionais envolvidos. A empresa responsável pela prestação dos serviços na unidade também foi notificadaSegundo o relato da mãe, o menino começou a sentir fortes dores no dia 29 de outubro. No dia seguinte, foi levado ao Pronto-Socorro Infantil de Cotia. Ela afirma que o adolescente apresentava dificuldade para caminhar normalmente, vômitos e sinais de desidratação. Durante o primeiro atendimento, teria sido levantada a suspeita de apendicite.Ainda de acordo com a mãe, o menino recebeu medicação e foi liberado com orientação para permanecer em observação por aproximadamente seis horas. Como as dores continuaram, ele retornou à unidade no mesmo dia.Na segunda avaliação, uma médica teria considerado necessária a transferência para o Hospital Regional de Cotia, para realização de exames de imagem e avaliação cirúrgica. A mãe afirma, porém, que um médico do plantão discordou da indicação, considerou a possibilidade de virose e não autorizou a transferência.A responsável também relata que exames realizados durante o atendimento apontaram alteração na proteína C-reativa (PCR), com resultado de 12, diante de um valor de referência 6, além de alterações em exame de urina.